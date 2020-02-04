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الثلاثاء 4 شباط 2020 ساعة 19:28

أردوغان وميركل يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا وليبيا

أردوغان وميركل يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا وليبيا
وقالت إدارة الرئيس التركي في بيان: "أجرى رئيسنا اتصالا هاتفيا مع (المستشارة الألمانية) أنغيلا ميركل. وبحث الطرفان خلال المحادثة، تطور الأوضاع في سوريا وليبيا".

ويشار في هذا الصدد إلى أن العاصمة الألمانية برلين، استضافت في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤتمرا دوليًا بشأن ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وجاء مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو، تناول المسألة الليبية بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج.
رقم : 842642
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