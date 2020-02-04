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الثلاثاء 4 شباط 2020 ساعة 19:30

اليونان ترسل صواريخ ‘‘باتريوت‘‘ إلى السعودية

اليونان ترسل صواريخ ‘‘باتريوت‘‘ إلى السعودية
وصرح المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس بأن أثينا ستنشر هذه الصواريخ في السعودية "لحماية البنى التحية الحيوية في مجال الطاقة"، لافتا إلى أن هذه الخطوة التي ستتحمل المملكة تكاليفها ستسهم في ضمان أمن الطاقة وتؤكد تمسك أثينا باستقرار المنطقة وتوطيد علاقاتها مع السعودية.

وذكر المتحدث أن المفاوضات بين أثينا والرياض بشأن هذه الخطوة انطلقت في أكتوبر الماضي، دون الكشف عن موعد نشر الصواريخ في الأراضي السعودية، ولفت إلى أن هذه االخطوة دفاعية ولا تشكل خطرا على أي دول أخرى في المنطقة.

وأكد بيتساس أن إيطاليا قد تنظم أيضا إلى هذا البرنامج الدولي. وسبق أن ذكر بيتساس أنه من المتوقع أن يتوجه نحو 130 عسكريا يونانيا إلى المملكة لمراقبة وصيانة المنظومات الدفاعية.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع جولة رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، في الشرق الأوسط زار ضمن إطارها الرياض أمس الاثنين ليتوجه اليوم إلى أبوظبي.

ونددت المعارضة اليونانية بهذه الخطة واصفة إياها "مغامرة خطيرة"، وأشار النائب اليوناني اليساري في البرلمان الأوروبي، ديميتريس باباديموليس، على حسابه في "تويتر" الشهر الماضي إلى أن هذه ستكون المرة الأولى للتواجد العسكري اليوناني خارج منطقة المتوسط منذ عقود.
رقم : 842643
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