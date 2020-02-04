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الثلاثاء 4 شباط 2020 ساعة 19:32

البحرين: حملة تضامنية مع معتقلتي الرأي هاجر منصور وزكية البربوري

البحرين: حملة تضامنية مع معتقلتي الرأي هاجر منصور وزكية البربوري
وحدد الناشطون اليوم الثلاثاء 4 فبراير موعدا لإنطلاق الحملة على كافة وسائل التواصل الإجتماعي, تحت الوسم #زكية ـ هاجر. وتدعو الحملة إلى إطلاق سراحهما فورا.
وتقضي المعتقلة هاجر حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات رغم أنها لم ترتكب أي جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن سلطات البحرين أرادت معاقبتها انتقاما من نشاط صهرها الحقوقي سيد أحمد الوداعي في بريطانيا.

يذكر أن 5 خبراء من الأمم المتحدة قد دعوا لإطلاق سراح هاجر منصور وابنها سيد نزار في شهر ديسمبر العام الماضي، وذلك بعد أن توصلوا إلى أن اعتقالهما جاء بشكل تعسفي.

وقال الخبراء أن هذا الاعتقال تم بدوافع انتقامية بسبب نشاط سيد أحمد الوداعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وهو زوج ابنة هاجر منصور.
وسبق أن رفعت عريضة في البرلمان وقع عليها أكثر من 80 نائبا من جميع الأحزاب تطالب بالإفراج عن هاجر منصور وابنها سيد نزار وابن أخيها محمود، كما أن قضيتها باتت معروفة في الأوساط الحقوقية والإعلامية والدبلوماسية.

وتقضي سجينة الرأي زكية البربوري حكما بالسجن لمدّة 5 سنوات، مع إسقاط جنسيّتها بتهمٍ ذات خلفيّة سياسيّة. وتعرّضت البربوري للاعتقال التعسّفي، وانتزاع اعترافات تحت الابتزاز والظروف غير القانونيّة.

وكانت ميليشيات مقنعة برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية اعتقلت البربوري في 17 مايو 2018 من منطقة النويدرات بشكل تعسفي وخلال مداهمة غير قانونية صادرت خلالها بعض الممتلكات والمقتينات الخاصة.
البحرين: حملة تضامنية مع معتقلتي الرأي هاجر منصور وزكية البربوري
البحرين: حملة تضامنية مع معتقلتي الرأي هاجر منصور وزكية البربوري
البحرين: حملة تضامنية مع معتقلتي الرأي هاجر منصور وزكية البربوري
البحرين: حملة تضامنية مع معتقلتي الرأي هاجر منصور وزكية البربوري
البحرين: حملة تضامنية مع معتقلتي الرأي هاجر منصور وزكية البربوري
رقم : 842644
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