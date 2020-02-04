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الثلاثاء 4 شباط 2020 ساعة 20:16

السعودية.. أول تفش لسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

السعودية.. أول تفش لسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور
وحسب مصادر قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان نقلا عن تقرير من وزارة الزراعة السعودية، إن تفشي المرض الذي وقع في منطقة سدير الوسطى أسفر عن مقتل 22700 طائر.

وأضافت أن 385300 طائر آخر في القطيع تم ذبحها.

وكانت هذه الحالة هي أول ظهور لفيروس H5N8 في المملكة العربية السعودية منذ يوليو/ تموز 2018.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تسجيل إصابة بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في إحدى مشاريع الدواجن في منطقة الرياض، وتمكنت فرق الطوارئ من السيطرة على بؤرة الإصابة، بعد تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ في الموقع.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة عبد الله أبا الخيل، أن النوع الذي تم تسجيله (H5N8)، يصيب الطيور فقط ولا ينتقل إلى الإنسان، وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، مشيراً إلى أن هذه العترة تم تسجيلها في المملكة نهاية 2017م، وتمت السيطرة عليها، ولا تشكل خطراً على الصحة العامة.

وأوضح أبا الخيل، أن فرق الطوارئ الميدانية توجهت إلى الموقع مباشرة، بعد بلاغ وارد لغرفة طوارئ الثروة الحيوانية، وباشرت تطبيق الإجراءات التنفيذية لخطة الطوارئ بمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N8، وتمت السيطرة على بؤرة الإصابة.

وشدد المتحدث الرسمي، على جميع مشاريع الدواجن في المملكة، بأهمية تعزيز جميع إجراءات الأمن الحيوي في المشاريع، داعياً مربي الدواجن من المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتطبيق الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الطيور، وعدم إدخال طيور جديد خلال الفترة الحالية.

ودعا عبدالله أبا الخيل، الجميع في المملكة، إلى عدم صيد الطيور المهاجرة أو البرية، وذلك للوقاية من مخاطر الإصابة بالمرض، وإبلاغ فرفة طوارئ الثروة الحيوانية عند الاشتباه بالمرض أو ارتفاع معدل النقوق في الطيور.
رقم : 842651
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