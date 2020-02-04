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الثلاثاء 4 شباط 2020 ساعة 20:39

فتح: تطبيع السودان مع الاحتلال 'خيانة' من الدرجة الاولى

فتح: تطبيع السودان مع الاحتلال
وقال حمايل : ان البرهان قد خالف الارادة الشعبية السودانية وسيدفع ثمناً باهظاً جراء ذلك، مشيراً الى ان الكثير من الرسائل وصل الى فلسطين من قبل النقابات والمؤسسات والكتاب والمحللين في السودان عبروا فيها عن رفضهم عن خيانة برهان والسقطة التاريخية لهذا الشخص.

واوضح، ان خطوة البرهان التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، مخالفة للشرائع والقوانين الدولية التي تستند دينياً واخلاقياً كمسلمين ومسيحيين بان هذه القدس تربطهم فيها علاقة عقائدية، مشيراً الى ان الفلسطينيين لايريدون لاحد ان يقاتل من اجلهم، بل هم سيدافعون بامكانياتهم ودمائهم عن هذه الارض، وانهم يفتخرون ببيان الجامعة العربية بما يخص صفقة ترامب، مشيراً الى ان ما تلا بيان الجامعة العربية الكثير من المواقف الدولية ومنها الاتحاد الاوروبي الذي اصدر بياناً اعلن رفضه لصفقة ترامب وانه لا يعترف بالسيادة الاسرائيلية على الاراضي المحتلة في عام 67.

ودعا حمايل، الاحرار في العالم والدول العربية والاسلامية بان تساند الفلسطينيين باعلان دولتهم المستقلة على الاراضي الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي واعلاء هذا القانون الذي داسه الرئيس الامريكي دونالد ترامب في "صفقة العار" واساء لوجه الولايات المتحدة الامريكية فيها وكذلك الوجه القبيح لكيان الاحتلال الاسرائيلي المعروف لدى الجميع في العالم.
رقم : 842654
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