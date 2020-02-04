ظريف اطلع على سبب سقوط الطائرة الاوكرانية في 11 يناير

وردا على اسلئة الصحفيين على خلفية بعض المزاعم نقلا عن مصادر مطلعة او مصادر في وزارة الخارجية والقاضية بان وزير الخارجية محمد جواد ظريف كان على علم بسبب تحطم الطائرة الاوكرانية منذ الساعات الاولى فند موسوي هذه المزاعم واعتبرها مزاعم خاوية ومقصودة وقال انهم كانوا قد ابلغوا ظريف حتى الساعة 12:30 من يوم الجمعة 11 يناير كانون الثاني بان الخلل الفني كان وراء تحطم الطائرة ولكنه اطلع في حوالي الساعة 14 من نفس اليوم على السبب الحقيقي لتحطم الطائرة اي اصابتها بصاروخ للدفاع الجوي .



واعلن موسوي من جديد ان اية اخبار تنقل عن مصادر مطلعة او مسؤول مطلع في وزارة الخارجية تعد عديمة القيمة وقال ان مواقف وزارة الخارجية تصدر فقط عبر القنوات الرسمية ويجري اطلاع الراي العام المحلي والخارجي عليها بشكل شفاف كامل.