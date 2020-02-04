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الثلاثاء 4 شباط 2020 ساعة 22:30

الصادق المهدي يعلن موقفه من لقاء برهان بنتنياهو

الصادق المهدي يعلن موقفه من لقاء برهان بنتنياهو
وقال المهدي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "نتنياهو ملاحق جنائيا في بلاده، وهو يتبع سياسة المواجهة مع كافة القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية، ويتخذ نهجا عنصريا بالنسبة لقيادة إسرائيل على أساس أنها دولة يهودية".

وأضاف: "لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان بالمسؤول الإسرائيلي لا يحقق أية مصلحة سواء للسودان ولا للدول العربية أو القضية الفلسطينية".

وتابع: "النهج يقفل الباب نهائيا أمام أي نوع من السلام العادل الشامل، وأي لقاء مع قيادة من هذا النوع لا يحقق المصلحة.. هذه القضية ما لم تعالج بالعدل ستكون مصدرا للغلو والتطرف".

وشدد على، أنه "ما جرى لا يمثل مصلحة وطنية للسودان ولأي واحدة من المكونات في إقليمنا ولا مصلحة دولية، ونحن لا ندري عما كانت عليه تفاصيل اللقاء، وسنعلم هذه التفاصيل".

وكشف مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في بيان عبر "تويتر"، عن أن نتنياهو والبرهان عقدا لقاء في أوغندا، واتفقا على "بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين".

وجاء لقاء البرهان ونتنياهو المفاجئ في وقت يتصاعد فيه الرفض العربي والإسلامي لخطة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي حول القضية الفلسطينية.
رقم : 842676
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