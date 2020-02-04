موريتانيا تتخذ إجراءات احترازية للوقاية من كورونا

وأضاف الوزير أن اللجنة تجتمع يوميا بمنظمة الصحة العالمية لتبادل المعلومات على المستويين الوطني والدولى.



وقال الوزير إن وزارته وضعت نقاط تفتيش عند المعابر الحدودية شملت المطارات والموانئ ونقاط عبور حدودية للتأكد من خلو الوافدين إلى البلاد من أعراض المرض.



وأضاف ولد حامد إن الحالة الوحيدة التى تم الاشتباه بها تتعلق بمواطن أجنبي وتم عزله وأخذ العينات اللازمة وتم ارسالها إلى المخابر الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.



وأوضح الوزير أن هناك إجراءات جديدة يفرضها اعتبار الفيروس حالة استعجالية عالمية أدت إلى عزل الأشخاص القادمين من الصين لفترة تصل إلى 14يوما وهي المدة الزمنية المطلوبة.



وقد خصصت الدولة لهؤلاء والبالغ عددهم 12 فردا أماكن معروفة بعيدا عن السكان مبينا أن المحجوزين لا يحملون أعراض الفيروس وإنما تم ذلك من قبيل الاحتياط.