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الثلاثاء 4 شباط 2020 ساعة 22:39

الرئيس المصري يستعرض إستراتيجية قطاع الطيران المدني

الرئيس المصري يستعرض إستراتيجية قطاع الطيران المدني
ونقلت مصادر عن المتحدث باسم الرئاسة قوله، إن الرئيس المصري وجه بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني والشركات التابعة له، وصياغة رؤية ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة والحوكمة وترشيد الإنفاق.

من جانبه قال عنبة إن الأهداف الإستراتيجية لوزارته تتمثل في رفع كفاءة الأداء والتطوير المستمر، وتعزيز القدرة التنافسية. وعرض على الرئيس جهود إعادة هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها.

وعرض وزير الطيران المدني خطة المشروعات المستقبلية للوزارة، والهادفة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات، وتطوير نظم الملاحة، وتطوير مطاري سفنكس وبرج العرب، إضافة إلى التطوير الشامل لمطار القاهرة الدولي.
رقم : 842680
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