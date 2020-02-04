الدنمارك عازمة على إنتاج الأدوية في إيران

وجاءت تصريحات أنان لدى لقائه اليوم الثلاثاء مع محافظ فارس (جنوب) "عنايت الله رحيمي".



وأشار الى ان الحظر الأمريكي أحادي الجانب ضد إيران لا يدعمه الاتحاد الأوروبي والدنمارك، لكنه اثر سلبا على علاقات أوروبا وكذلك الدنمارك مع إيران وأدى الى انخفاض مستوى الصادرات؛ مؤكدا ان الحظر لن يؤدي الى وقف التبادل التجاري بين البلدين.



ولفت الى التعاون الثنائي في مجال انتاج الأدوية؛ قائلا انه على الرغم من أن بعض الشركات الدنماركية قررت مغادرة إيران اثر الحظر الأميركي وخلافا لرغبتها، إلا أن بعض الشركات بما فيها أكبر شركة أدوية دنماركية، قررت البقاء في إيران.



وتابع، ان هذه الشركة الدنماركية ستعمل على انتاج حقن الانسولين في مصنع للأدوية بمدينة كرج (غربي طهران).