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الأربعاء 5 شباط 2020 ساعة 10:46

قرار اتهامي بحق «جزّار الخيام» اللبناني

قرار اتهامي بحق «جزّار الخيام» اللبناني
وقد ضمّت لائحة الاتهامات قتل ومحاولة قتل معتقلين داخل سجن الخيام وخطف وتعذيب آخرين. كما منعت أبو شقرا المحاكمة عنه بتهمة التجنّد في جيش الاحتلال الإسرائيلي والتعامل معه لشمول هذه الجرائم بمرور الزمن، وأحالت الملف إلى المحكمة العسكرية الدائمة لمحاكمته. وتدرس النيابة العامة إمكان طلب «تمييز» الجزء الأخير من القرار، وطلب محاكمة الفاخوري بجرم التعامل مع العدو أيضاً.

ويُلاحق «جزّار معتقل الخيام»، الموقوف في المستشفى، ايضا بدعوى أخرى أمام قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي مرفوعة ضدّه من أسرى محررين. وقد عمد حلاوي إلى تعيين طبيبين شرعيين للكشف على المتهم ورفع تقرير إليه يتضمن حالته الصحية، وذلك بعد عدم سوقه أول من أمس أمامه لاستجوابه بداعي المرض.

وكان الفاخوري قد أوقف في أوائل أيلول الماضي بعد عودته من الولايات المتحدة الأميركية ودخوله بجواز سفره الأميركي.

قرار اتهامي بحق «جزّار الخيام» اللبناني
وفاخوري أو "جزار الخيام" كما يصفه أسرى ومحررون من معتقل الخيام متهم بممارسة أبشع صنوف التعذيب بحق المعتقلين المناهضين للاحتلال الإسرائيلي، وأسروا في عمليات للمقاومة أو اعتقلوا من منازلهم.

ويقول الأسير المحرر عفيف حمود -الذي أمضى 11 سنة في معتقل الخيام بسبب انخراطه في جبهة المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الإسرائيلي- إن العميل فاخوري مارس بحقه تعذيبا جسديا ونفسيا ممنهجا.

ويضيف حمود أن جميع المعتقلين في الخيام منذ 1987 وحتى العام 2000 تعرضوا مباشرة للتعذيب والقتل العمد من قبل العميل فاخوري وعناصره، مطالبا بمحاكمته وإنزال أشد العقوبات به، وأن تكون المحاكمة في ما تبقى من معتقل الخيام.
رقم : 842762
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