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الأربعاء 5 شباط 2020 ساعة 11:00

الهند تشتري أسلحة روسية بقيمة 15 مليار دولار

الهند تشتري أسلحة روسية بقيمة 15 مليار دولار
وقال دروجوف للصحفيين: "تجاوزت محفظة الطلبات على مدى السنوات الثلاث الماضية 15 مليار دولار أميركي، ولكن إذا تحدثنا عن حجم المنتجات المتعاقد عليها، فقد بلغ هذا الحجم منذ عام 1991 حوالي 70 مليار دولار أمريكي.

ووقعت روسيا عقدا في عام 2018 لتزويد الهند بخمسة أفواج صاروخية من طراز "إس 400" تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تحصل الهند على أول فوج في سبتمبر/ أيلول 2021، والخامس في 2025 .

وفي 8 أبريل/ نيسان، قررت الحكومة الهندية شراء مجموعة إضافية من 464 دبابة "تي-90إس" لقواتها المسلحة. وفقًا لرئيس مكتب التحليل السياسي - العسكري، ألكسندر ميخائيلوف، من المخطط تزويد 10 أفواج دبابات من الجيش الهندي بدبابات "تي-90إس" جديدة.
رقم : 842769
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