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الأربعاء 5 شباط 2020 ساعة 12:35
تشكره على اكبر موقف انساني فعله..

عشائر عراقية تثمن الموقف الإنساني لآية الله خامنئي

عشائر عراقية تثمن الموقف الإنساني لآية الله خامنئي
وقال الشيخ حسن حمدي الهزان نيابة عن عموم عشائر عنزة: ان طائرة ايرانية خاصة قامت بنقل الطلبة العراقيين العالقين منذ اكثر من عشرة ايام وانقاذهم من الاصابة بفيروس كورونا الفتاك المتفشي في الصين، ووجه خطابه لآية الله خامنئي قائلاً: "انكم سباقون بفعل الخير وعملكم هذا بانقاذ ابنائنا الطلاب العراقيين ما هو الا اكبر قاطع على حرصكم وتمسككم بمبادئ الاسلام المحمدي الاصيل، وفقكم الله وأمد في عمركم وسدد خطاكم، وادامكم ذخراً للاسلام والمسلمين وانقاذ المستضعفين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وكان التلفيزيون الرسمي الايراني افاد بان طائرة ايرانية نقلت الطلبة العراقيين الموجوديين في الصين الى جانب الطلبة الايرانيين الى العاصمة الايرانية طهران لفحصهم، واضاف بانه سيتم نقل الطلبة العراقيين غير المصابين بـ"كورونا" الى العراق وابقاء المصابين في طهران من اجل علاجهم.

كما قامت شركة طيران ماهان الايرانية بنقل الصينيين العالقين في تركيا باعادتهم الى وطنهم بعد ان رفض الطيران التركي القيام بذلك.

وأعلنت وزراة الصحة الصينية، اليوم الاربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 492 شخصا.

وكانت السلطات في مقاطعة هوبي الصينية، أعلنت يوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في المقاطعة إلى 479 شخصا، كما وصل عدد المصابين إلى 16600 شخصا.
رقم : 842793
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