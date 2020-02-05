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الأربعاء 5 شباط 2020 ساعة 13:35

نتنياهو يكشف عن موعد ضم مستوطنات الضفة

نتنياهو يكشف عن موعد ضم مستوطنات الضفة
ودعا نتنياهو، أثناء حفل انتخابي أقيم أمس الثلاثاء في مدينة بيت شيمش، الحاضرين إلى مساعدة حزبه "الليكود" على الفوز في الانتخابات القادمة، وهي الثالثة على التوالي، كي يدعم الخطة الأمريكية للتسوية في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ"صفقة ترامب" والتي تقضي بفرض سيادة الكيان على تلك الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال: "إذا حققنا فوزا، وعندما سنحقق فوزا، سوف نستمر في صنع التاريخ. وعقب فوزنا سنفرض القانون الإسرائيلي على جميع المجتمعات اليهودية في غور الأردن ويهودا والسامرة (مصطلح عبري يستخدم للإشارة إلى الضفة الغربية)".

وشدد نتنياهو على أن حزبه لن يضيع هذه "الفرصة العظيمة"، مناشدا جميع أعضاء "الليكود" المشاركة في الانتخابات بغية "ضمان مستقبل الاحتلال".

وتتضارب هذه التصريحات مع وعود رئيس الوزراء الإسرائيلي السابقة التي تعهد فيها بضم الأراضي الفلسطينية المذكورة عقب نشر البيت الأبيض خطته في 28 يناير.

ويخشى نتنياهو من ان يؤدي اعلانه عن ضم تلك الاراضي الفلسطينية الى اندلاع انتفاضة فلسطينية تقوض احلامه بالبقاء في رئاسة وزراء الكيان المحتل، لاسيما وان ملفات الفساد تحاصره وفي حالة خروجه من السلطة لاشك من انه سيودع السجن.
رقم : 842812
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