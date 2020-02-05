واعظي: الخطوة الخامسة كانت الاخيرة لخفض التزامات الاتفاق النووي

وفي تصريح صحفي اليوم الاربعاء في ختام اجتماع الحكومة، فيما ان كانت هنالك خطوات اخرى كالخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي (ان بي تي) او البروتوكول الاضافي بعد الخطوة الخامسة لخفض التزامات الاتفاق النووي قال واعظي: ان الخطوة الخامسة كانت الخطوة الاخيرة لخفض التزامات الاتفاق النووي.



وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد كتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل فترة: انه وفقا للخطوة الخامسة والنهائية في اطار البند 36 من الاتفاق النووي، سوف لن يتم الالتزام باي قيود في عدد اجهزة الطرد المركزي.



هذه الخطوة تاتي في اطار الاتفاق النووي وان جميع الخطوات يمكن العودة عنها في حال التنفيذ المؤثر للالتزامات من قبل الطرف الاخر. تعاون ايران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر.