الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 5 شباط 2020 ساعة 17:52

الجيش السوري يعطي "فرصة أخيرة" للمسلحين في إدلب

الجيش السوري يعطي "فرصة أخيرة" للمسلحين في إدلب
وذكر مصدر عسكري في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، أن “الجيش العربي السوري يواصل تنفيذ واجبه الوطني في الدفاع عن الأرض والقضاء على المجموعات الإرهابية المسلحة التي هاجمت ولا تزال السكان المدنيين في منطقة خفض التصعيد في إدلب”.

وأضاف المصدر: “المجموعات الإرهابية عملت على محاصرة المدنيين واتخاذهم رهائن ودروعاً بشرية في مدينة سراقب ومنطقة تل طوقان”.

وتابع: في محاولة من قواتنا المسلحة لإعطاء المسلحين فرصة أخيرة، وذلك للحفاظ على حياة المدنيين المحاصرين، أعطيت التعليمات للوحدات العسكرية العاملة في المنطقة للسماح بتسوية أوضاع كل من يقرر إلقاء السلاح بدلاً من المراهنة على دعم القوات التركية للإرهابيين بمسمياتهم المختلفة”.

وأشار المصدر إلى أن “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تؤكد أن وجود القوات التركية هو وجود غير قانوني ويشكل عملًاً عدائياً صارخاً، فإنها تشدد بالوقت نفسه أنها على أتم الاستعداد للرد الفوري على أي اعتداء من قبل هذه القوات ضد قواتنا العاملة في المنطقة”.

يذكر أن المجموعات المسلحة بأرياف إدلب وحلب كانت منعت المدنيين، ومازالت، من الخروج إلى مناطق الدولة السورية عبر المعابر الإنسانية الثلاث التي تم افتتاحها بالحاضر جنوب حلب وأبو ظهور شرق إدلب والهبيط جنوب إدلب.
رقم : 842850
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
البنيان المرصوص: سر النصر وسبب الهزيمة
البنيان المرصوص: سر النصر وسبب الهزيمة
قائد الثورة: المشروع الاميركي سيموت قبل موت ترامب
قائد الثورة: المشروع الاميركي سيموت قبل موت ترامب
5 شباط 2020
ما هكذا تورَدُ الإبلُ يا برهان!!
ما هكذا تورَدُ الإبلُ يا برهان!!
5 شباط 2020
رواية البنتاغون التدريجية حول الخسائر بقاعدة عين الأسد.. الخلفيات والأهداف
رواية البنتاغون التدريجية حول الخسائر بقاعدة عين الأسد.. الخلفيات والأهداف
5 شباط 2020
خمسة أسئلة رئيسة حول ‘‘خيانة القرن‘‘ وثلاثة سيناريوهات محتملة
خمسة أسئلة رئيسة حول ‘‘خيانة القرن‘‘ وثلاثة سيناريوهات محتملة
5 شباط 2020
آخر محاولة لترامب للافلات من هزيمته امام جبهة المقاومة
آخر محاولة لترامب للافلات من هزيمته امام جبهة المقاومة
4 شباط 2020
ما بعد صفقة ترامب .. بركان يرتقب لحظة الثوران
ما بعد صفقة ترامب .. بركان يرتقب لحظة الثوران
4 شباط 2020
وزير الدفاع الايراني: طريق المقاومة سيستمر بكل قوة
وزير الدفاع الايراني: طريق المقاومة سيستمر بكل قوة
4 شباط 2020
الشيطنة الأمريكية في شمال شرق سوريا
الشيطنة الأمريكية في شمال شرق سوريا
4 شباط 2020
قائد الثورة: صون الحافز الثوري ضرورة ملحة
قائد الثورة: صون الحافز الثوري ضرورة ملحة
3 شباط 2020
بوريل في طهران.. إنقاذ الإتفاق النووي أم سمعة أوروبا
بوريل في طهران.. إنقاذ الإتفاق النووي أم سمعة أوروبا
3 شباط 2020
انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.. عندما يصاب العالم بالعمى
انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.. عندما يصاب العالم بالعمى
3 شباط 2020
أنصار الله وانتهاء استراتيجية الصبر والانتظار
أنصار الله وانتهاء استراتيجية الصبر والانتظار
3 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اعتصام في السفارة الفلسطينية بموسكو تنديدا بـ”صفقة القرن”
البرلمان اللبناني يوكد رفض توطين الفلسطينيين
ما بعد صفقة ترامب .. بركان يرتقب لحظة الثوران
لقاء البرهان مع نتانياهو خيانة عظمى للشعب السوداني
طهران: صفقة القرن تسوية اجبارية وبيع لارض فلسطين