استشهاد شاب فلسطيني برصاص الإحتلال في الضفة الغربية

وقالت وزارة الصحة، في بيان مقتضب لها: إن الفتى محمد سلمان طعمة الحداد (17 عاماً)، استشهد عقب إصابته برصاصة اخترقت قلبه.



وذكرت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال، اليوم، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل.