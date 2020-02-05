الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 5 شباط 2020 ساعة 19:47

‘‘الصحة العالمية‘‘ تؤكد 191 إصابة بـ‘‘كورونا‘‘ خارج الصين

‘‘الصحة العالمية‘‘ تؤكد 191 إصابة بـ‘‘كورونا‘‘ خارج الصين
وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي لاستعراض تطورات انتشار الفيروس القاتل، إن عدد الإصابات خارج الصين بلغ 191 حالة إصابة، فيما بلغت الإصابات المؤكدة في الصين وحدها أكثر من 23 ألفًا.

وأشار غيبرييسوس إلى أن 80% من الحالات المصابة في الصين، تتركز في مقاطعة هوبي، مضيفًا أن العدوى لم تصل إلى كافة المقاطعات.

وكشف عن إرسال المنظمة 500 ألف قناع و40 ألف جهاز استنشاق للدول التي سجلت إصابات بالفيروس، والذي ظهر أولًا في الصين قبل الانتقال إلى مناطق أخرى، مطالبين بلدان العالم باتخاذ إجراءات هادئة ومدروسة خلال المرحلة الحالية.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أنه حتى منتصف الليل الرابع من شباط/فبراير، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليماً تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 24 ألف إصابة، بينها 3219 حالة حرجة، وفارق الحياة 490 شخصا، وتعافي 892 شخصاً.
رقم : 842875
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: أميركا دولة إرهابية
روحاني: أميركا دولة إرهابية
البنيان المرصوص: سر النصر وسبب الهزيمة
البنيان المرصوص: سر النصر وسبب الهزيمة
5 شباط 2020
قائد الثورة: المشروع الاميركي سيموت قبل موت ترامب
قائد الثورة: المشروع الاميركي سيموت قبل موت ترامب
5 شباط 2020
ما هكذا تورَدُ الإبلُ يا برهان!!
ما هكذا تورَدُ الإبلُ يا برهان!!
5 شباط 2020
رواية البنتاغون التدريجية حول الخسائر بقاعدة عين الأسد.. الخلفيات والأهداف
رواية البنتاغون التدريجية حول الخسائر بقاعدة عين الأسد.. الخلفيات والأهداف
5 شباط 2020
خمسة أسئلة رئيسة حول ‘‘خيانة القرن‘‘ وثلاثة سيناريوهات محتملة
خمسة أسئلة رئيسة حول ‘‘خيانة القرن‘‘ وثلاثة سيناريوهات محتملة
5 شباط 2020
آخر محاولة لترامب للافلات من هزيمته امام جبهة المقاومة
آخر محاولة لترامب للافلات من هزيمته امام جبهة المقاومة
4 شباط 2020
ما بعد صفقة ترامب .. بركان يرتقب لحظة الثوران
ما بعد صفقة ترامب .. بركان يرتقب لحظة الثوران
4 شباط 2020
وزير الدفاع الايراني: طريق المقاومة سيستمر بكل قوة
وزير الدفاع الايراني: طريق المقاومة سيستمر بكل قوة
4 شباط 2020
الشيطنة الأمريكية في شمال شرق سوريا
الشيطنة الأمريكية في شمال شرق سوريا
4 شباط 2020
قائد الثورة: صون الحافز الثوري ضرورة ملحة
قائد الثورة: صون الحافز الثوري ضرورة ملحة
3 شباط 2020
بوريل في طهران.. إنقاذ الإتفاق النووي أم سمعة أوروبا
بوريل في طهران.. إنقاذ الإتفاق النووي أم سمعة أوروبا
3 شباط 2020
انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.. عندما يصاب العالم بالعمى
انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.. عندما يصاب العالم بالعمى
3 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اعتصام في السفارة الفلسطينية بموسكو تنديدا بـ”صفقة القرن”
البرلمان اللبناني يوكد رفض توطين الفلسطينيين
ما بعد صفقة ترامب .. بركان يرتقب لحظة الثوران
لقاء البرهان مع نتانياهو خيانة عظمى للشعب السوداني
طهران: صفقة القرن تسوية اجبارية وبيع لارض فلسطين