‘‘الصحة العالمية‘‘ تؤكد 191 إصابة بـ‘‘كورونا‘‘ خارج الصين

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحفي لاستعراض تطورات انتشار الفيروس القاتل، إن عدد الإصابات خارج الصين بلغ 191 حالة إصابة، فيما بلغت الإصابات المؤكدة في الصين وحدها أكثر من 23 ألفًا.



وأشار غيبرييسوس إلى أن 80% من الحالات المصابة في الصين، تتركز في مقاطعة هوبي، مضيفًا أن العدوى لم تصل إلى كافة المقاطعات.



وكشف عن إرسال المنظمة 500 ألف قناع و40 ألف جهاز استنشاق للدول التي سجلت إصابات بالفيروس، والذي ظهر أولًا في الصين قبل الانتقال إلى مناطق أخرى، مطالبين بلدان العالم باتخاذ إجراءات هادئة ومدروسة خلال المرحلة الحالية.



وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أنه حتى منتصف الليل الرابع من شباط/فبراير، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليماً تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 24 ألف إصابة، بينها 3219 حالة حرجة، وفارق الحياة 490 شخصا، وتعافي 892 شخصاً.