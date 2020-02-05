عباس: قيادة وشعب فلسطين لن يسمحوا بتمرير خطة القرن التآمرية

وبحسب مصادر رسمية التقى عباس بأمناء سر أقاليم حركة فتح في الضفة الغربية، وسكرتير عام الشبيبة الفتحاوية، ومنسقة الشبيبة الثانوية، وبحضور عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ وجمال محيسن.



وقال عباس خلال اللقاء، إن القيادة الفلسطينية تقود حراكًا سياسيًا للتصدي للصفقة، وحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي، للتمسك بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وقيام دولة مستقلة للفلسطينيين عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.



وأكد عباس أن الصفقة يراد بها تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن قيادة وشعب فلسطين لن يسمحوا بتمرير هذه الخطة "التآمرية"، مضيفًا: "ستنتهي كما انتهت كل المؤامرات التي حيكت ضد قضيتنا الوطنية".



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، عن خطة السلام المقترحة بين الفلسطينيين والصهاينة، المعروفة بـ"صفقة القرن"، بحضور رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.