الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 5 شباط 2020 ساعة 23:05

لواء يمني يكشف خروقات العدوان لاتفاق السويد

لواء يمني يكشف خروقات العدوان لاتفاق السويد
جاء ذلك في اجتماع في المنطقة العسكرية الخامسة برئاسة مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص تنفيذ اتفاق ستوكهولم في الحديدة، حيث أوضح اللواء يوسف المداني أن ما تشهده الحديدة يوميا هو عدوان وحرب مكتملة الأركان تقودها قوى الغزو والارتزاق على أبناء الحديدة.

وأوضح أن خروقات قوى العدوان لاتفاق السويد بلغت أكثر من 51830 خرقًا أدت لاستشهاد 1062 مواطنًا وجرح 3567 آخرين.

وأكد أن خروقات طيران العدوان الحربي في سماء محافظة الحديدة بلغت أكثر من 1285 خرقًا شن خلالها الطيران 57 غارة، فيما بلغ اجمالي خروقات طيران الاستطلاع المعادي أكثر من 3361 خرقًا منذ توقيع اتفاق السويد.

وأشار اللواء المداني إلى أن قوات العدو استحدثت 865 تحصينا عسكريا، وتم رصد 435 عملية تجميع وتحشيد و110 عملية تعزيز للوحدات العسكرية في الحديدة.. مؤكدا أن قوات الجيش واللجان الشعبية أفشلت 159 عملية تسلل لقوات العدو وصد 18 عملية هجومية في مختلف محاور الحديدة منذ اتفاق السويد.

وقال اللواء المداني: إجمالي القذائف المدفعية والصاروخية التي أطلقها العدو على الحديدة بلغ 13481 قذيفة وصاروخ واكثر من 32059 عملية إطلاق نار بمختلف الأسلحة.

ونوه قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف المداني بالجهوزية العالية لجميع منتسبي المنطقة العسكرية الخامسة وبقدرتهم وكفاءتهم في التصدي لكل محاولات العدو للتصعيد.

من جانبه أوضح مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد أن على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤوليته في تخفيف معاناة أبناء الحديدة وإلزام الطرف الآخر لتنفيذ ما عليه من التزامات.

فيما قال رئيس الفريق الوطني في لجنة التنسيق اللواء علي الموشكي: قدمنا كافة التزاماتنا لتنفيذ اتفاق السويد فيما الطرف الآخر يواصل المماطلة وعرقلة خطوات بناء السلام.
رقم : 842907
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: أميركا دولة إرهابية
روحاني: أميركا دولة إرهابية
البنيان المرصوص: سر النصر وسبب الهزيمة
البنيان المرصوص: سر النصر وسبب الهزيمة
5 شباط 2020
قائد الثورة: المشروع الاميركي سيموت قبل موت ترامب
قائد الثورة: المشروع الاميركي سيموت قبل موت ترامب
5 شباط 2020
ما هكذا تورَدُ الإبلُ يا برهان!!
ما هكذا تورَدُ الإبلُ يا برهان!!
5 شباط 2020
رواية البنتاغون التدريجية حول الخسائر بقاعدة عين الأسد.. الخلفيات والأهداف
رواية البنتاغون التدريجية حول الخسائر بقاعدة عين الأسد.. الخلفيات والأهداف
5 شباط 2020
خمسة أسئلة رئيسة حول ‘‘خيانة القرن‘‘ وثلاثة سيناريوهات محتملة
خمسة أسئلة رئيسة حول ‘‘خيانة القرن‘‘ وثلاثة سيناريوهات محتملة
5 شباط 2020
آخر محاولة لترامب للافلات من هزيمته امام جبهة المقاومة
آخر محاولة لترامب للافلات من هزيمته امام جبهة المقاومة
4 شباط 2020
ما بعد صفقة ترامب .. بركان يرتقب لحظة الثوران
ما بعد صفقة ترامب .. بركان يرتقب لحظة الثوران
4 شباط 2020
وزير الدفاع الايراني: طريق المقاومة سيستمر بكل قوة
وزير الدفاع الايراني: طريق المقاومة سيستمر بكل قوة
4 شباط 2020
الشيطنة الأمريكية في شمال شرق سوريا
الشيطنة الأمريكية في شمال شرق سوريا
4 شباط 2020
قائد الثورة: صون الحافز الثوري ضرورة ملحة
قائد الثورة: صون الحافز الثوري ضرورة ملحة
3 شباط 2020
بوريل في طهران.. إنقاذ الإتفاق النووي أم سمعة أوروبا
بوريل في طهران.. إنقاذ الإتفاق النووي أم سمعة أوروبا
3 شباط 2020
انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.. عندما يصاب العالم بالعمى
انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.. عندما يصاب العالم بالعمى
3 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اعتصام في السفارة الفلسطينية بموسكو تنديدا بـ”صفقة القرن”
البرلمان اللبناني يوكد رفض توطين الفلسطينيين
ما بعد صفقة ترامب .. بركان يرتقب لحظة الثوران
لقاء البرهان مع نتانياهو خيانة عظمى للشعب السوداني
طهران: صفقة القرن تسوية اجبارية وبيع لارض فلسطين