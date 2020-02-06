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الخميس 6 شباط 2020 ساعة 13:16

قيادة الجيش السوري: رتل عسكري تركي دخل سوريا بغطاء ‘‘إسرائيلي‘‘

قيادة الجيش السوري: رتل عسكري تركي دخل سوريا بغطاء ‘‘إسرائيلي‘‘
وقالت القيادة العامة للجيش في بيان لها إن الرتل العسكري التركي انتشر على خط بين بلدات بنش معرة مصرين تفتناز بهدف حماية الإرهابيين وعلى رأسهم “جبهة النصرة” وعرقلة تقدم الجيش العربي السوري ومنعه من إكمال القضاء على الإرهاب المنظم الذي يحاصر المدنيين في محافظة إدلب ويتخذهم رهائن ودروعا بشرية لديهم.

وأضاف البيان لن تفلح الجهود الإسرائيلية والتركية المتزامنة وكل من يدعم الإرهاب التكفيري المسلح في ثني جنودنا الميامين عن متابعة مهامهم الميدانية حتى يتم تطهير كامل التراب السوري من رجس التنظيمات الإرهابية المسلحة.
رقم : 843005
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