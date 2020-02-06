الطقس في لبنان غداً الجمعة غائم وأمطار متفرقة

كما تتساقط أمطار متفرقة أحيانا، ومن المتوقع أن تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مع وصول المنخفض الجوي “KARIM” وتكون مصحوبة بعواصف رعدية خاصة في المناطق الجنوبية، كما تشتد سرعة الرياح التي تصل الى 85 كم/س خاصة شمال البلاد مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر لحدود 4 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس الـ 1100 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية والشمالية. وجاء في النشرة الآتي:



– الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر اليوم الخميس، حيث يتحول الى متقلب بانتظار وصول المنخفض الجوي “KARIM” اعتبارا من ظهر يوم الجمعة والذي يحمل معه أمطارا، عواصف رعدية، رياحا قوية وكتل هوائية شديدة البرودة مما يؤدي إلى تساقط الثلوج على مستويات منخفضة.



– الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود 65 كم/س، يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم جزئيا فغائم مع ضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة ليلا، تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1500 متر وما فوق.



الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار متفرقة أحيانا، ومن المتوقع أن تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مع وصول المنخفض الجوي “KARIM” وتكون مصحوبة بعواصف رعدية خاصة في المناطق الجنوبية كما تشتد سرعة الرياح التي تصل إلى 85 كم/س خاصة شمال البلاد مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر لحدود 4 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس الـ 1100 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية والشمالية.



السبت: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي وملموس في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار غزيرة أحيانا وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها لحدود 90 كم/س خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر الى 5 أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس الـ 700 متر خاصة في المناطق الداخلية والشمالية، نحذر من تساقط اللوحات الاعلانية وسلوك الطرق الجبلية بسبب تراكم الثلوج.



– درجات الحرارة المتوقعة: على السواحل من 9 إلى 19 درجة، في الجبال من 5 إلى 14 درجة وفي الداخل من 3 إلى 15 درجة.



– الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها من 15 إلى 35 كلم/س وتشتد أحيانا لتصل الى 65 كم/س.



– الانقشاع: جيد يتحول ليلا الى متوسط.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و80 %

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 16°م.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.