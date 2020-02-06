اليمن..طيران العدوان يشن غارات على مناطق متفرقة بمأرب والجوف

وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان استهدف بثلاث غارات شمال مفرق الجوف بمديرية مجزر بمأرب.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية الغيل وغارة على مديرية المصلوب بالجوف.