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الخميس 6 شباط 2020 ساعة 17:35

البرادعي: الأنظمة القمعية سبب الصراعات وليس ‘‘الربيع العربي‘‘

البرادعي: الأنظمة القمعية سبب الصراعات وليس ‘‘الربيع العربي‘‘
وقال، في تغريدة له على موقع "تويتر": "مخطئ من يظن أن ما نراه من صراعات وتدهور سببه الربيع العربي؛ السبب الحقيقي هي تلك الأنظمة القمعية التي ترسخت لعقود طويلة، والتي جعلت انتفاضات الشعوب وثوراتهم من أجل حقوقهم وحرياتهم أمرا حتميا".

وأضاف البرادعي: "إذا كانت هناك مؤامرة فهي من قبل تلك الأنظمة التي تآمرت على الكرامة الإنسانية".

وفي تغريدة سابقة، ذكر البرادعي أن "ما لم ندركه في دول الربيع العربي أنه لا مفر من الوحدة الوطنية لحين تحييد الدولة العميقة، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن "الانقسامات الطائفية والأيديولوجية في تلك الفترة، سواء كانت حقيقية أو مفتعلة، كانت وما زالت أقصر الطرق لإعادة استنساخ الأنظمة السلطوية ونجاح الثورات المضادة".
رقم : 843053
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