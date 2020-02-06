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الخميس 6 شباط 2020 ساعة 18:34

العراق: موقف برلماني جديد اذا أصرت القوات الأميركية على البقاء

العراق: موقف برلماني جديد اذا أصرت القوات الأميركية على البقاء
وقال الزيادي  إن "أميركا تفكر بأن تجعل من قاعدة عين الأسد قاعدة أبدية لقواتها من خلال حديثها عن نصب بطاريات صواريخ باتريوت فيها، لكن هذا الأمر لن يحصل ولن نسمح به"، موضحاً أن "من بين أهم الأمور التي تم الاتفاق عليها مع رئيس الوزراء المكلف هو إرسال كتاب رسمي من الحكومة إلى القوات الأميركية يطالبها فيه بإخراج قواتها من الأراضي العراقية".

وأضاف، أن "البرلمان سبق له وأن أصدر قراراً بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، وقد أعلنت عدة دول أنها مستعدة لإخراج قواتها من العراق بحال رغبة العراق بهذا الأمر وهي بحاجة لجدولة خروج قواتها"، مبيناً "في حال إصرار القوات الأميركية على البقاء في بعض القواعد فان البرلمان وفي فصله التشريعي الجديد سيكون له وقفة وإصدار قرارات أخرى تمنع بقاء أية قوات أجنبية على الأراضي العراقية".

ومضى الزيادي وهو نائب عن تحالف سائرون، إلى القول إن "خروج القوات الأجنبية هو قرار الشعب ولا تراجع فيه، والحكومة المقبلة ستطبق هذا القرار".
رقم : 843074
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