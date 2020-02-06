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الخميس 6 شباط 2020 ساعة 20:02

طيران الإتحاد الإماراتي على وشك إعلان الإفلاس

طيران الإتحاد الإماراتي على وشك إعلان الإفلاس
وبحسب موقع "وطن يغرد" فقد قالت الاتحاد إنها ستبيع 38 طائرة، بينها 22 من طراز إيرباص إيه 330 و16 طائرة بوينغ 777- 300 إي آر، في صفقة مع شركة “كيه كيه آر” للاستثمار وشركة ألتافير إير فاينانس.

وأفادت “كيه كيه آر” أن طائرات بوينغ 777- 300 إي آر، سيتم “إعادة تأجيرها إلى الاتحاد عند الشراء في أوائل عام 2020، في حين ستذهب طائرة إيرباص إيه 330 إلى عملاء دوليين.

ووصفت الاتحاد الخطوة بأنها تتماشى مع “السنة الثالثة من برنامج التحول”.

وذكرت الشركة في بيان “الصفقة توفر لنا المرونة مع ضمان التزامنا بأهداف الاستدامة لدينا والحفاظ على أسطول من الطائرات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود والمتقدمة تقنيا”.
رقم : 843090
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