لجنة الأسير سكاف: عملية الدهس بالقدس رد على جرائم العدو

.واعتبرت ان “هذه العملية البطولية هي رد طبيعي و مشروع على الجرائم اليومية التي تنفذها يوميا قوات العدو تجاه أبناء الشعب الفلسطيني و أرضه و مقدساته”.وأكدت أن “الخيار الوحيد امام الشعب الفلسطيني و كافة فصائله الوطنية و الإسلامية هو التمسك بالمقاومة بكافة أشكالها حتى زوال الإحتلال البغيض عن كافة الأراضي المحتلة”.



واستنكرت “اللقاء الذي عقد بين رئيس وزراء كيان العدو بينيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان في أوغندا، والذي تزامن مع اعلان الرئيس الأمريكي عن ما تسمى بصفقة القرن المشؤومة، في رسالة واضحة لبدء بعض المنبطحين بالتطبيع مع العدو بشكل علني، والذي يشكل اسائة كبيرة للشعب الفلسطيني وقضيته ولكافة الشعوب العربية التي ترفض التطبيع بكافة أشكاله، وفي مقدمتهم الشعب السوداني الذي رفض هذا اللقاء، وأكد على وقوفه الدائم الى جانب القضية الفلسطينية”.