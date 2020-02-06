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الخميس 6 شباط 2020 ساعة 21:13

واعظي : لن نستسلم امام اميركا

واعظي : لن نستسلم امام اميركا
وقال واعظي في اجتماع المجلس الاداري لمدينة ساري اليوم الخميس انه مع وصول ترامب الى سدة الحكم خلق مشاكل ليس لايران فحسب بل للعديد من الدول الاخرى بما فيها الدول الحليفة للولايات المتحدة .

واضاف واعظي ان الجريرة الوحيدة لمسؤولي الجمهورية الاسلامية هي انهم لا يريدون الاستسلام للضغوط الاميركية وان الضريبة التي يدفعها الشعب والنظام هي ضريبة الدفاع عن استقلالهم .

وتابع اننا نسعى الى ان نعتمد الصمود والمقاومة فيما يتعلق بداخل البلاد وعلينا ان نعمل بشكل يسد الطريق امام الحظر للتاثير على التلاحم والانسجام بالبلاد وعدم السماح لاميركا بتحقيق ماربها .

وقال واعظي انه وبعد فترة طويلة جدا بات لدينا علاقة وثيقة واستراتيجية مع جارنا في العراق ، وحجم علاقاتنا الاقتصادية مع العراق بلغ 11 مليار دولار سنويا ، وجميع الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والمملكة السعودية تنصب على الحد من العلاقات مع هذا البلد.

وأضاف انه من الصعب للغاية بالنسبة للولايات المتحدة أن تكون للبلدين الشيعيين علاقة استراتيجية ، وان اجراءات الشهيد قاسم سليماني مهدت الارضية في العراق للقضاء على داعش ولولا ذلك لكانت داعش الان على تخوم بلادنا ولولا هذه المقاومة لما كانت البلاد تنعم بهذا الامن وكذلك ان صمودنا امام الضغوط ساهم في حفظ استقلالنا ومن الطبيعي ان لايتحمل العدو تنامي قوة ايران على الصعيد الاقليمي.
رقم : 843099
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