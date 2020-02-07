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الجمعة 7 شباط 2020 ساعة 13:58

بيان حكومة دياب أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ

بيان حكومة دياب أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ
ونقلت مصادر: "ان البيان يلبّي معظم مطالب الحراك الشعبي إن لم يكن كلها، ووردت فيه اشارات الى الحراك الشعبي اكثر من مرة وفي اكثر من فقرة، لا سيما لجهة مكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب الذي وضعت له خريطة طريق، واستقلالية القضاء واقرار مشروع ضمان الشيخوخة".

وحول قابلية المجتمع الدولي للتعامل مع حكومة مواجهة التحديات، قالت المصادر: "ان الجو الدولي يتحسن بشكل ملحوظ وظهر ذلك من خلال زيارات السفراء وممثلي المنظمات الدولية الى القصر الجمهوري والسرايا الحكومية".

اما بالنسبة للقابلية العربية، فقالت المصادر: "ان التحرك باتجاه الدول العربية ملحوظ طبعاً، «لكن الجو العربي العام بحاجة الى مزيد من الشغل عليه".
رقم : 843199
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