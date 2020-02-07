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الجمعة 7 شباط 2020 ساعة 15:15

بيان لمحافظ النجف الأشرف حول الأحداث الاخيرة

بيان لمحافظ النجف الأشرف حول الأحداث الاخيرة
وجاء في بيان محافظ النجف الى ابناء الشعب العراقي حول الأحداث التي حدثت في يوم الأربعاء الماضي:


الى أبناء محافظة النجف الاشرف بعلماءها وشيوخها وأبناءها وكافة المنتمين إلى هذه المدينة المقدسة ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في الوقت الذي سعت به الحكومة المحلية للنجف الاشرف وجميع القوى السياسية والاجتماعية والأمنية والخدمية لحفظ امن النجف ومواطنيها الاعزاء خصوصا المعتصمين و المرابطين في ساحة الصدرين ولكشف ملابسات ماحصل يوم الاربعاء من أحداث مؤسفة راح ضحيتها عدد من الشهداء رحمهم الله تعالى وكذلك عدد من الجرحى دعاؤنا لهم بالشفاء العاجل

نؤكد انه تم تشكيل لجنة تحقيقية عليا للوقوف على الملابسات والاحداث المؤسفة التي حصلت في ساحة الصدرين وتسليم التقرير النهائي الى الجهات القضائية لمحاسبة المقصرين والمؤججين للفتن واراقت الدماء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.
كذلك نعلن كحكومة محلية التعاون التام والكامل مع اللجنة التحقيقية التي شكلها السيد رئيس مجلس الوزراء واطلاعها على مجريات الأحداث.

كما ندعو جميع الاحبة من ابناء النجف الاشرف الى التحلي بالمسؤولية الكاملة وعدم الانجرار وراء الاشاعات والفتن المغرضة والمحافظة على أمن مدينتنا المقدسة والمواطنين الكرام وكذلك على الاحبة المعتصمين والمتظاهرين في ساحات التظاهر طرد المندسين والمخربين وتسليم من يحرف التظاهرات الى القوات الامنية المرابطة لساحات التظاهر.

مؤكدين ومجددين على القوات الامنية كافة ان تضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين وحماية ساحات التظاهر ومسك المندسين والمخربين ومثيري الفتن والحفاظ التام على الممتلاكات العامة والخاصة وفق القانون والنظام العام .

فمدينة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام تستحق الكثير لتنعم بالسلام.. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته...

نسأل الله عز وجل أن يتم نعمته علينا بالامن والامان والحفظ والسلام لكل العراق

لؤي جواد الياسري
محافظ النجف الأشرف
 
رقم : 843222
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