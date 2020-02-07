دهس 14 ‘‘اسرائيليا‘‘.. هل هي باکورة انتفاضة ضد صفقة ترامب؟

وتری حرکة الجهاد الاسلامي ان العملية جاءت بتوقيت القدس وتوقيت فلسطين وبتوقيت أي مؤامرة تستهدف فلسطين.



ويقول اعضاء في المقاومة الاسلامية ان هذه العملية لم تفاجئ الفلسطينيين لأنهم دائماً يتوقعون ردود مماثلة من المقاومة الفلسطينية ولکنها فاجئت الکيان الصهيوني لأنها استهدفت لواء غولاني الذي يعرف بشراسته وهو لواء مسلح ولکنه لم يستطع اطلاق أية رصاصة.



ويؤکد أعضاء في حرکة الجهاد الاسلامي ان هذه العملية ستکون فوهة البرکان الذي سيثور ضد کيان الاحتلال الصهيوني وصفقة ترامب.



ورأی ان العمليات الأخيرة التي شهدتها الضفة الغربية، هي رسالة للسلطة الفلسطينية تؤکد ضرورة انهاء التنسيق مع الاحتلال والذهاب نحو انتفاضة الضفة والمناطق المحتلة عام 1948.



وتطالب المقاومة الفلسطينية، الفلسطينيين القاطنين في الضفة والمناطق المحتلة عام 1948، باستهداف الجنود علی نقاط التماس وتکسير جميع کاميرات المراقبة في المدن الفلسطينية.



ويعتقد مسؤولون في حرکة الجهاد الاسلامي انه علی الفلسينيين ان يتوجهوا نحو انتفاضة حقيقية وشاملة ليعلم العدو وترامب ان فلسطين عصية الاسقاط والتذويب والتهويد وان فلسطين ليست للبيع وان المقدسات، هي عنوان مرحلة المواجهة مع العدو.



ويکشف باحثون في الشؤون الاسرائيلية أن ادارة ترامب والعدو الصهيوني تلقوا تطمينات قبل اعلان صفقة ترامب بأن الفلسطينيين سوف يکتفون بالصراخ والشعارات ضد هذه الصفقة. ولکنهم فوجئوا عندما تلقوا ضربات عسکرية، أبرزها سحق 14 جنديا من لواء غولاني.



ويؤکد باحثون سياسيون ان العمليات الفلسطينية أجبرت الکيان الصهيوني علی ضخ أموال ضخمة لضمان أمنها امام الفلسطينيين، فهناک قرية صغيرة لايقطنها سوی 1000 فلسطيني، تحرسها حوالی 500 سيارة عسکرية صهيونية.



ويشدد باحثون سياسيون علی ضرورة مقاطعة بضائع الاحتلال والولايات المتحدة في کافة الدول العربية والاسلامية حتی يصفع ترامب کما صُفِعَ الاحتلال الصهيوني.