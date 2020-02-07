الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 7 شباط 2020 ساعة 16:01

دهس 14 ‘‘اسرائيليا‘‘.. هل هي باکورة انتفاضة ضد صفقة ترامب؟

دهس 14 ‘‘اسرائيليا‘‘.. هل هي باکورة انتفاضة ضد صفقة ترامب؟
وتری حرکة الجهاد الاسلامي ان العملية جاءت بتوقيت القدس وتوقيت فلسطين وبتوقيت أي مؤامرة تستهدف فلسطين.

ويقول اعضاء في المقاومة الاسلامية ان هذه العملية لم تفاجئ الفلسطينيين لأنهم دائماً يتوقعون ردود مماثلة من المقاومة الفلسطينية ولکنها فاجئت الکيان الصهيوني لأنها استهدفت لواء غولاني الذي يعرف بشراسته وهو لواء مسلح ولکنه لم يستطع اطلاق أية رصاصة.

ويؤکد أعضاء في حرکة الجهاد الاسلامي ان هذه العملية ستکون فوهة البرکان الذي سيثور ضد کيان الاحتلال الصهيوني وصفقة ترامب.

ورأی ان العمليات الأخيرة التي شهدتها الضفة الغربية، هي رسالة للسلطة الفلسطينية تؤکد ضرورة انهاء التنسيق مع الاحتلال والذهاب نحو انتفاضة الضفة والمناطق المحتلة عام 1948.

وتطالب المقاومة الفلسطينية، الفلسطينيين القاطنين في الضفة والمناطق المحتلة عام 1948، باستهداف الجنود علی نقاط التماس وتکسير جميع کاميرات المراقبة في المدن الفلسطينية.

ويعتقد مسؤولون في حرکة الجهاد الاسلامي انه علی الفلسينيين ان يتوجهوا نحو انتفاضة حقيقية وشاملة ليعلم العدو وترامب ان فلسطين عصية الاسقاط والتذويب والتهويد وان فلسطين ليست للبيع وان المقدسات، هي عنوان مرحلة المواجهة مع العدو.

ويکشف باحثون في الشؤون الاسرائيلية أن ادارة ترامب والعدو الصهيوني تلقوا تطمينات قبل اعلان صفقة ترامب بأن الفلسطينيين سوف يکتفون بالصراخ والشعارات ضد هذه الصفقة. ولکنهم فوجئوا عندما تلقوا ضربات عسکرية، أبرزها سحق 14 جنديا من لواء غولاني.

ويؤکد باحثون سياسيون ان العمليات الفلسطينية أجبرت الکيان الصهيوني علی ضخ أموال ضخمة لضمان أمنها امام الفلسطينيين، فهناک قرية صغيرة لايقطنها سوی 1000 فلسطيني، تحرسها حوالی 500 سيارة عسکرية صهيونية.

ويشدد باحثون سياسيون علی ضرورة مقاطعة بضائع الاحتلال والولايات المتحدة في کافة الدول العربية والاسلامية حتی يصفع ترامب کما صُفِعَ الاحتلال الصهيوني.
رقم : 843226
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيطرة على سراقب.. فجر ادلب اقترب
السيطرة على سراقب.. فجر ادلب اقترب
محور المقاومة بعد استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني
محور المقاومة بعد استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني
7 شباط 2020
آلاف الفلسطينيين يلبون نداء “الفجر العظيم”
آلاف الفلسطينيين يلبون نداء “الفجر العظيم”
7 شباط 2020
الدفاع الروسية تفضح ممارسات الكيان الاسرائيلي في سوريا!
الدفاع الروسية تفضح ممارسات الكيان الاسرائيلي في سوريا!
7 شباط 2020
اللبنانيون، توافقوا على الحراك، واختلفوا على التحركات
اللبنانيون، توافقوا على الحراك، واختلفوا على التحركات
6 شباط 2020
معارك إدلب تكشف المستور
معارك إدلب تكشف المستور
6 شباط 2020
جسر صنعاء الجوي ..
جسر صنعاء الجوي .. 'تمخض الجبل فولَد فأراً'
6 شباط 2020
على مرحلتين.. دهس 14 جندياً صهيونياً في القدس
على مرحلتين.. دهس 14 جندياً صهيونياً في القدس
6 شباط 2020
الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ صهيونية على دمشق
الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ صهيونية على دمشق
6 شباط 2020
روحاني: أميركا دولة إرهابية
روحاني: أميركا دولة إرهابية
5 شباط 2020
البنيان المرصوص: سر النصر وسبب الهزيمة
البنيان المرصوص: سر النصر وسبب الهزيمة
5 شباط 2020
قائد الثورة: المشروع الاميركي سيموت قبل موت ترامب
قائد الثورة: المشروع الاميركي سيموت قبل موت ترامب
5 شباط 2020
ما هكذا تورَدُ الإبلُ يا برهان!!
ما هكذا تورَدُ الإبلُ يا برهان!!
5 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اعتصام في السفارة الفلسطينية بموسكو تنديدا بـ”صفقة القرن”
البرلمان اللبناني يوكد رفض توطين الفلسطينيين
ما بعد صفقة ترامب .. بركان يرتقب لحظة الثوران
لقاء البرهان مع نتانياهو خيانة عظمى للشعب السوداني
طهران: صفقة القرن تسوية اجبارية وبيع لارض فلسطين