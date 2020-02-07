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الجمعة 7 شباط 2020 ساعة 16:03
إفشال محاولة تقدم للمرتزقة في عسير السعودية
و أفادت مصادر نقلاً عن مصدر عسكري بأن الجيش واللجان الشعبية، كسروا زحفاً للمرتزقة في الربوعة، وقتل وجرح العديد منهم.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
843227
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