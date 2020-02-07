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الجمعة 7 شباط 2020 ساعة 22:01

حماس ترحب بزيارة وفد من حركة فتح الى غزة

حماس ترحب بزيارة وفد من حركة فتح الى غزة
وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في تصريح صحفي، أنه تم التوافق على عقد لقاء فصائلي خماسي لترتيب زيارة حركة فتح والفصائل، وترتيب آليات تضمن تعزيز الحالة الوحدوية الوطنية".

وأضاف قاسم "حماس حريصة منذ البداية على تمتين الجبهة الداخلية، وبذلت جهود متواصلة في هذا الإطار، وبادرت في الاتجاهات المختلفة لبناء موقف وطني موحد".

وشدد قاسم أن الشعب الفلسطيني وفصائله يجب أن توحد جهودها وتطور آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات المتعاظمة التي تمر بها القضية الفلسطينية بعد إعلان صفقة ترامب التصفوية.

يذكر أن عضوان في اللجنة المركزية لحركة "فتح" وصلا قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز"، ظهر اليوم الجمعة.
رقم : 843281
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