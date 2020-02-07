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الجمعة 7 شباط 2020 ساعة 22:12

الشيخ قاسم: حزب الله سيعطي الثقة للحكومة الجديدة

الشيخ قاسم: حزب الله سيعطي الثقة للحكومة الجديدة
وقال الشيخ قاسم إن الجمهورية الاسلامية "ضخَّت الحياة في المقاومة التي استطاعت أن تحقق أعظم إنجاز خلال المائة سنة الماضية من خلال هزيمة "إسرائيل" وطردها من أرضنا في لبنان خاسئةً ذليلةً مع الانتصار عليها في حروب عدَّة".

ووصف الشيخ قاسم أمريكا بانها راعية الفتن والاحتلال وليست راعية سلام، وأنها رأس الظلم في العالم، وقال "حيث تتواجد أمريكا تتواجد المشاكل وتتواجد التعقيدات، والمكان الوحيد الذي يكون مستقراً بشكل نسبي هو حيث طُردت أمريكا"، وأضاف "من هنا نجد أنَّه من الضروري أن يعي الناس خطر أمريكا الظالمة".

واعتبر الشيخ قاسم أن "صفقة القرن" وُلدت ميِّتة لا قابلية لها للحياة، وقال "إذا كنَّا نصرخ لمواجهتها لنخفف ونمنع نتائج آثارها السلبية على المستوى الثقافي والفكري، وإلاّ على المستوى العملي لا يوجد طرف آخر موافق على هذه الصفقة حتى تكون قابلة للحياة، وفي رأينا أنَّ المقاومة هي الحل".

وفي الشأن المحلي اللبناني، رأى الشيخ قاسم أنّ "البيان الوزاري، هو خارطة طريق ملائمة تماماً لمشروع الإنقاذ الذي يجب أن تعمل عليه الحكومة".

وأكد سماحته أنّ "حزب الله سيعطي الثقة لهذه الحكومة لأنها تستحق الفرصة، ففيها الكفاءات ولديها تطلعات، ونعلم تماماً أنَّ ثلاثين سنةً من الانحدار والأزمات التي انفجرت اليوم لا يمكن أن تعالج خلال أيام أو أسابيع، لذا علينا أن ننتظر ونعطي الفرصة للحكومة".

وطالب الحكومة أن تكتب وتُشرِّع الخطط والمشاريع التي تهتم بشكل أساس بالوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي ليرى الناس بعض الانجازات كمقدمة في اتجاه رؤية إستراتيجية في هذا البلد.‎
رقم : 843285
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