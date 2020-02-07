نقل 'سيمرغ' و'ظفر' الى قاعدة الامام الخميني

وقال حسيني في تصريح له اليوم الجمعة، ان الصاروخ الحامل "سيمرغ" والقمر الصناعي "ظفر" نقلا الى قاعدة "الامام الخميني (رض)" الفضائية للاعداد لعملية الاطلاق.



واضاف، ان عملية الاطلاق تتضمن 200 عملية رئيسية تنفذ من قبل 30 فريقا كما تم ارساء الاتصالات اللازمة مع 6 محافظات من اجل تنفيذ هذه العمليات.



واشار الى ان الصاروخ الحامل "سيمرغ" والقمر الصناعي "ظفر" ياتيان في اطار مشروع بحثي ونوه الى ان عملية الاطلاق ذات ظروف معقدة نظرا لاختبار التكنولوجيا الجديدة واضاف، انه حينما تتوفر جميع الظروف سيتم تنفيذ عملية الاطلاق.



وقال حسيني، ان المهم في تنفيذ هذا المشروع هو اتخاذ الخطوات واحدة بعد اخرى لتحليل المعطيات ليتمكن العلماء من خلال تحليلها اتخاذ الخطوات اللاحقة للمشاريع القادمة.



واكد ان النجاح في الإطلاق يعتبر إنجازًا كبيرا لايران، معربا عن امله بنجاح عملية الاطلاق وبدء مرحلة جديدة من تطور ايران في هذا المضمار.



علما ان صاروخ سيمرغ محلي الصنع وانتج علي ايدي الاخصائيين في مؤسسة صناعات الجو - فضاء بوزارة الدفاع الايرانية، وقادر على حمل اقمار اصطناعية تزن 250 كيلو غراما و وضعها في مدار 500 كليومترا حول الكرة الارضية.



ويتولى قمر ظفر الصناعي ثلاث مهام هي التصوير وتخزين المعلومات وارسالها وقياس الاشعاعات الفضائية على مدى 3 أعوام وصنع وفق نموذجين هما ظفر 1 وظفر 2 على يد المختصين والخبراء في جامعة ايران للعلوم والتكنولوجيا بطهران.



ويبلغ وزن قمر ظفر الصناعي 113 كيلوغراما ويعد الاكثر تطورا مقارنة بالاقمار الصناعية التي اطلقتها منظمة الفضاء الايرانية على مدى الاعوام الماضية. وفترة مهمته 1.5 عام وهو يحظى بامكانية التصوير الملون بجودة اعلى من القمر الصناعي السابق "نويد" المصنع من قبل الجامعة ذاتها ويحظى بدقة وضوح اقل من 25 مترا.