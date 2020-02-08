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السبت 8 شباط 2020 ساعة 11:23

التحذير من موجة برد شديدة في العراق

التحذير من موجة برد شديدة في العراق
ونشر المتنبئ الجوي صادق عطية في صفحته على“فيسبوك”، ان “اجواء البلاد ستكون ما بين غائمة الى غائمة بشكل جزئي في الشمال والغرب والوسط، وصحو مع ظهور سحب متفرقة في الجنوب والفرات الاوسط”.

ولفت عطية الى ان فرص الامطار هذا اليوم ستكون في كافة مدن شمال البلاد وديالى مصحوبة بالغزارة على فترات وهطول ثلجي على المرتفعات الجبلية، وتمتد فرص الامطار بعد الظهر لتشمل صلاح الدين وغرب الانبار”.

كما حذر عطية، من “نشاط للرياح السطحية الغربية في مناطق غرب الانبار، اذ تصل هباتها الى نحو 80 كم في الساعة مسببة تصاعد الغبار في الانبار ووسط البلاد”، مبيناً ان “النشاط هذا يكون موجودا في وسط وشمال البلاد، لكن بسرعة رياح اقل ويستمر نشاط الرياح الغربية او الجنوبية الغربية لغاية الليل”.

واشار الى انه “اعتبارا من يوم الاحد، ستندفع موجة هوائية قطبية شديدة البرودة مرافقة لرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، ينتج عنها هبوط حاد بدرجات الحرارة، يشمل شمال غرب البلاد، تتبعها باقي المدن خلال الليل او صباح الاثنين لذلك وجب الحذر من شدة البرودة التي من المتوقع ان تنكسر حدتها قليلا اعتبارا من يوم الجمعة وتستمر الاجواء باردة”.

وبين عطية ان “هطول ثلجي يشمل كافة مناطق دهوك واغلب مناطق السليمانية وشمال اربيل هذا اليوم والايام المقبلة، وتزداد شدته يوم الثلاثاء، وايضا سيشمل شمال وغرب نينوى ومناطق الهضاب والتلال في الانبار، يوم الاحد والاثنين”.وتابع عطية بأن “بعض التوقعات بهطول ثلجي خفيف يشمل ليل الاحد ونهار الاثنين مناطق من مدن وسط البلاد والفرات الاوسط”.
 
رقم : 843358
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