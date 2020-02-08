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السبت 8 شباط 2020 ساعة 14:59

اصابات في انفجار جديد يضرب مدينة عفرين

اصابات في انفجار جديد يضرب مدينة عفرين
واكد المرصد السوري ان الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بسيارة في المنطقة الصناعية بالمدينة ما أدى لإصابة شخصين اثنين بجراح متفاوتة، وكان انفجارا عنيفا دوى في الـ 27 يناير/ كانون الثاني الفائت، في مدينة “عفرين” الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، نتيجة عبوة ناسفة انفجرت بسيارة على طريق “جنديرس”، ما تسبب بوقوع إصابة واحدة على الأقل.

وفي الـ 26 من يناير/ كانون الثاني الفائت، وقع انفجار عنيف في مدينة اعزاز أدى إلى دمار وأضرار كبيرة بالممتلكات. وأفادت مصادر حينها بأن الانفجار نتج عن سيارة مفخخة تركها مجهولون في منطقة تجمع بشري بالقرب من محطة وقود ومطاعم. وتسبب ذلك الانفجار في مقتل 7 اشخاص بينهم طفل واحد على الأقل، وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح متفاوتة.
رقم : 843409
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