عواصف رعدية ورياح شديدة وأمطار غزيرة تضرب لبنان وسوريا

وأفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ في بيروت اليوم السبت بأن الحوض الشرقي للمتوسّط يتأثر بالمنخفض الجوّي كريم "KARIM" والذي يحمل معه أمطار، عواصف رعدية، رياح قوية وكتل هوائية شديدة البرودة مما يؤدي الى تساقط ​الثلوج​ على مستويات منخفضة دون الـ 600 متر في المناطق الشمالية و الداخلية مع درجات حرارة هي الادنى هذا العام اعتباراً من صباح الاحد.



ولفتت إلى ان طقس اليوم غائم اجمالاً مع انخفاض اضافي ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها لحدود ٩٠ كم/س خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر الى ٦ أمتار، كما ت​تساقط الثلوج​ على ارتفاع ٩٠٠ متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس ال ٧٠٠ متر خاصة في المناطق الداخلية والشمالية مع تساقط لحبات البرد على الساحل.



وحذرت المصلحة من تساقط ​اللوحات الاعلانية​ بسبب سرعة الرياح وسلوك ​الطرقات الجبلية​ بسبب تراكم الثلوج، تخف حدة ​الأمطار​ والثلوج خلال الليل كما نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ٦٠٠ متر لذا نحذر من خطر الانزلاق.



و يوم الاحد الطقس غائم جزئياً مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً مع ثلوج على ارتفاع ٦٠٠ متر وما فوق، يتحسن ​الطقس​ تدريجياً اعتباراً من الظهر مع حلول موجات من الصقيع وتشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ٥٠٠ متر لذا نحذر من خطر الانزلاق.



و يوم الإثنين: غائم جزئياً دون تغيير يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً مع ثلوج على ارتفاع ٧٠٠ متر وما فوق خاصة شمال البلاد، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من الظهر مع تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ٦٠٠ متر لذا نحذر من خطر الانزلاق.