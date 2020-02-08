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السبت 8 شباط 2020 ساعة 16:13

قوات الوفاق الليبية تدمر القاذفة التي قصفت مطار معيتيقة

قوات الوفاق الليبية تدمر القاذفة التي قصفت مطار معيتيقة
وأفاد القائد الميداني بمحور عين زارة يوسف الأمين بتدمير قوات الوفاق للقاذفة، مؤكدا أن لدى قوات الوفاق القدرة التقنية على تحديد مواقع قاذفات الصواريخ التي تقصف المواقع المدنية والرد عليها وتدميرها في أماكنها.

واستؤنفت حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة، أمس الجمعة، بعد تعليقها مؤقتا نتيجة سقوط عدة قذائف صاروخية على المطار.

يذكر أن سلطات مطار معيتيقة في ليبيا كانت قد أعلنت تعليق حركة الملاحة الجوية في المطار بعد تعرضه لهجوم صاروخي.

واتهمت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بقصف مطار معيتيقة الدولي بطرابلس وانتهاك ترتيبات وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي التابع للوفاق، العقيد محمد قنونو، عبر صفحة عملية "بركان الغضب" على (تويتر)، "ميلشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر تقصف مطار معيتيقة الدولي بستة صواريخ غراد حتى الآن، في تهديد صارخ لحركة الملاحة الجوية وفي خرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار"، بحسب تعبيره.

فيما أفادت قناة "218" الليبية بأن مطار معيتيقة "حول رحلاته إلى مطار مصراتة بعد تعرضه للقصف"، وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن قاعدة معيتيقة أصبحت قوة عسكرية تركية خالصة.
رقم : 843426
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