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السبت 8 شباط 2020 ساعة 20:25

حكم بسجن المقاول محمد علي 3 سنوات

حكم بسجن المقاول محمد علي 3 سنوات
وقالت المحكمة إن هذه القضية كشفت عن تهرب المتهم محمد علي، من دفع الضرائب على المبيعات، المستحقة عليه، والبالغة 711 ألفا و480 جنيها.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، الشهر الماضي، بحبس المتهم محمد علي المقاول الهارب، بالسجن 5 سنوات.

وألزمت المحكمة المتهم بأن يدفع لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليون 879 ألف جنيه، مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها، بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه.

وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق إلزام المتهم أيضا بمبلغ 6 ملايين و 185 ألف جنيه، قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه، اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
رقم : 843481
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