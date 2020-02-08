رضائي : سيتم إخراج الأمريكيين من المنطقة

وبحسب مصادر اضاف رضائي إن استشهاد أخينا الحاج قاسم سليماني ورفاقه الشهداء خلق نهضة دولية لمكافحة الإستكبار الأمريكي".



وتابع " أنصار هذه النهضة ليسوا فقط في دول المنطقة، بل الكثير من الشعوب الحرة في العالم يعلمون أن تواجد أمريكا في هذه المنطقة هدفه السيطرة على مصادر الطاقة في العالم وسرقة هذه المصادر وأن تكون التجارة في العالم تحت سيطرة الاستعمار الأمريكي".



وختم رضائي بالقول: "نحن اليوم بحاجة الى نهضة دولية ضد التواجد الأمريكي في المنطقة، وهي ستؤدى الى تحشيد الدول من خارج هذه المنطقة الى جانب هذه النهضة وفي نهاية المطاف سيتم إخراج الأمريكيين وتواجدهم العسكري من هذه المنطقة".