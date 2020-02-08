المعارضة البحرينية تدعو لعصيان مدني جزئي بذكرى 14 فبراير

وأوضحت القوى أنّ العصيان سيشمل إضراب الطلبة عن المدارس يوم الخميس 13 فبراير 2020، وإطفاء الأنوار الخارجيّة للمنازل على مدى ليلتين، بدءًا من الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء 12 فبراير.



وأضافت أنّ من بين خطوات العصيان إغلاق المحلّات التجارية بدءًا من الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء 12 فبراير وانتهاء مع غروب يوم الجمعة 14 فبراير، كما شدّدت على الامتناع عن السفر عبر جسر الشهيد النمر يومي 13 و14 فبراير، وعدم التبضع مع ضرورة مقاطعة المجمّعات التجاريّة.



وأهابت بالجماهير الأبيّة للمشاركة الفاعلة في الحراك الشعبيّ المتنوّع والتظاهرات السلمية المختلفة.