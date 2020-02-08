طائرة روسية تحمل مساعدات إنسانية تتجه إلى الصين

وأشار المصدر إلى أن طائرة من طراز "إيل-76" أقلعت من مطار "جوكوفسكي" في ضواحي موسكو بعد ظهر اليوم. موضحا أن الشحنة التي تحملها تضم أدوية ومعدات وقاية شخصية.



وكانت وزارة الطوارئ أفادت سابقا بأنها بدأت، بتوجيه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في جمع شحنة إنسانية من أجل إرسالها إلى الصين، على أن يتم جمع شحنة بحجم 183 مترا مكعبا، خلال يومي 6 و7 فبراير، بجهد فروع الوزارة في ثلاث مقاطعات روسية، هي موسكو وتفير وفورونيج.



وفي 31 ديسمبر، أعلنت السلطات الصينية عن ظهور نوع جديد من مرض الالتهاب الرئوي في مدينة ووهان، عاصمة مقاطعة هوباي. وحدد الخبراء مسبب المرض وهو فيروس "كورونا" 2019-nCoV. واعترفت منظمة الصحة العالمية بأن تفشي الفيروس الجديد تمثل حالة طارئة ذات أبعاد عالمية.



وبلغ عدد ضحايا انتشار "كورونا" 722 شخصا، فيما تجاوز عدد المصابين بالفيروس الجديد، في مختلف أنحاء العالم، 34.4 ألف.