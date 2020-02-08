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السبت 8 شباط 2020 ساعة 23:10

البرهان يكشف تفاصيل لقائه بنتنياهو

البرهان يكشف تفاصيل لقائه بنتنياهو
وأضاف البرهان في حديث صحفي، أنه تبادل أطراف الحديث مع نتنياهو، وتناول العشاء معه بدعوة من رئيس أوغندا يويري موسيفيني، وقال إن "الطعام كان عبارة عن "مائدة (بوفيه) مفتوحة" وقد أحضر كل واحد طبقه وجلسنا معا أثناء تناول الطعام.

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد شعر برهبة عند مصافحة نتنياهو، أجاب: "لا كنت عاديا جدا. صافحته، ثم بدأنا الحديث".

وعند سؤاله عما إذا كان قد تلا "صلاة الاستخارة" قبل لقاء نتنياهو، قال البرهان: "نعم، كنت أدعو الله في كل صلاة قائلا (اللهم إن كان لنا في هذا الأمر خير يسره لنا، وإن لم يكن فيه خير أصرفه عنا)، وأضاف: "كل همنا مصلحة السودان، وحتى أصحاب القضية سيستفيدون".حسب زعمه.

وكان البرهان عقد مع نتنياهو لقاء في أوغندا، اتفقا خلاله على الشروع في تعاون ثنائي يفضي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين. وهو ما اثار ردود فعل غاضبة شعبية وسياسية في السودان.
رقم : 843502
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