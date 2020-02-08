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السبت 8 شباط 2020 ساعة 23:45

الجيش السوري يجتاز الخط الاحمر التركي

الجيش السوري يجتاز الخط الاحمر التركي
وأكد حردان أهمية سراقب باعتبارها موقع استراتيجي في مفترق طرق والتي تفتح الطريق امام تحرير باقي المناطق ولهذا يعتبر تحرير سراقب ضربة قوية جداً لمحاولات اردوغان حماية الارهابيين وتوفير الامن والاستقرار لهم في هذه المنطقة.

وقال مدير المركز الثقافي الروسي العربي مسلم شعيتو ان روسيا تحاول بشتی الطرق لاسيما الاقتصادية، اغراء أنقرة بالانخراط في عملية سياسية تراها روسيا لمصلحة الجميع. ولكن في هذه المرحلة علی ما يبدو ان القيادة الروسية تعتمد علی تحركات الجيش السوري بالقضم التدريجي لهذه المناطق وبتغيير موازين القوی بشكل تصاعدي ومن ثم احداث أمر واقع جديد تذهب روسيا من خلاله للتفاوض علی أساسه مع تركيا.

ورأی حردان ان تصعيد اردوغان ضد روسيا وتصريحاته حول القرم واوكرانيا، تعتبر محاولة لخلط الاوراق والضغط علی روسيا من أجل التدخل لوقف العملية السورية في ادلب.

ولكنه استبعد يوقف هذا التصعيد، عمليات الجيش السوري لان الجيش السوري لديه قرار حاسم لاستعادة هذه المنطقة وثانيا اردوغان ليس لديه الحق بأن يتخذ قرارات داخل سوريا وهذا يعتبر اعتداءا بحق السيادة السورية وروسيا تدعم السيادة السورية. وثالثاً هناك ارهاببين في هذه المنطقة من الايغور أو القوقازيين وهم يشكلون خطراً علی أمن روسيا وليس فقط علی أمن سوريا وبالتالی يجب التخلص منهم.
رقم : 843505
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