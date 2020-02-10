ما مصير مغبة التطبيع مع الاحتلال في السودان؟

وأشار الوزير على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، في أديس أبابا، إلى أن اللقاء الذي عقده مؤخرا رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أوغندا، أثار خلافات بين المجلس والحكومة السودانية التي لم تكن على علم بهذا اللقاء.



وادعى الوزير أن المشكلة التي أحدثها اجتماع البرهان بنتنياهو تمت تسويتها، وأن المجلس والحكومة توصلا إلى اتفاق على أن الحكومة الانتقالية ليس بمقدورها اتخاذ مثل هذا القرار الهام (قرار تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي)، ما دامت البلاد تعيش في غياب برلمان منتخب.



وكان البرهان زعم أن لقاءه مع نتنياهو عقد في إطار الجهود الرامية إلى ضمان أمن السودان القومي.