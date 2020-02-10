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الاثنين 10 شباط 2020 ساعة 09:26

اللواء صفوي: دماء الشهيد سليماني أحبطت مشروع الهيمنة الأميركي

اللواء صفوي: دماء الشهيد سليماني أحبطت مشروع الهيمنة الأميركي
وفي حديثه خلال مراسم اقيمت مساء الاحد في مدينة كاشان التابعة لمحافظة اصفهان وسط ايران، احياء لاربعينية القائد الشهيد قاسم سليماني قال اللواء صفوي، ان دماء قائد الاسلام الشامخ الشهيد الفريق قاسم سليماني قد عرّف الشعوب على ثقافة المناداة بالحرية ومقارعة اميركا والظلم والتفرد والهيمنة واحبطت مشروع العالم احادي القطب الذي كانت اميركا تسعى لتحقيقه.

واكد بان دماء الشهيد سليماني وسّعت جبهة المقاومة في الكثير من الدول حتى اميركا الجنوبية وفنزويلا واضاف، ان دماء هذا الشهيد اثرت في المجتمع الدولي واسست لمدرسة وجبهة جديدة باسم المقاومة من ايران الى افغانستان واليمن وسوريا ولبنان والعراق وان شاء الله جبهة اوسع في العالم الاسلامي.

واكد بان دماء الشهيد سليماني ستمهد الطريق لتحرير القدس الشريف واضاف، ان الشعوب الاسلامية من افغانستان الى اليمن وسوريا ولبنان ستواصل بصلابة طريق الشهداء خاصة الشهيد سليماني وستقض مضاجع اعداء الاسلام خاصة اميركا والصهاينة والوهابية.

وصرح المساعد والمستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة بان اميركا والكيان الصهيوني الاحتلالي يتوهمان بانهما حققا الانتصار ودحرا المقاومة بعملية الاغتيال الغادرة للشهيد سليماني وصفقة القرن المخزية.

واشار الى مختلف المؤامرات التي حاكتها اميركا ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية على مدى الاعوام الـ 41 الماضية وقال، رغم وجود كل الضغوط العسكرية والاقتصادية والثقافية التي فرضتها اميركا والكيان الصهيوني والسعودية على ايران لم تُهزَم ايران بل حققت التقدم في جميع المجالات.
رقم : 843655
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