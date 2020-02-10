نتنياهو: أمامنا خطوة واحدة لنبدأ عملية الضم

وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، قال “نتنياهو” إن الطاقم الإسرائيلي الذي كلف بهذه المهمة قد بدأ عمله، وأنه فور انجاز عملية المسح سيتم طرحها على الحكومة لإقرارها.



وكانت رئاسة السلطة الفلسطينية قد ردت على تصريحات رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شروع حكومته في رسم الخرائط الخاصة بضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وفي هذا الخصوص اعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، تعقيبا على تصريحات نتنياهو "الخارطة التي نعرفها هي خارطة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولن نتعامل مع خرائط غيرها".



وشدد أبو ردينة، على أن خارطة دولة فلسطين هي الخارطة التي يعترف بها العالم وفقا لقرارات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه هي الخارطة الوحيدة التي من شأنها تحقيق التسوية في المنطقة والعالم، فيما تعني أية خرائط أخرى استمرارا للاحتلال ولا يمكن القبول بها.