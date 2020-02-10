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الاثنين 10 شباط 2020 ساعة 09:35

بعد كورونا.. فيروس إنفلونزا الطيور يتفشى في الصين

بعد كورونا.. فيروس إنفلونزا الطيور يتفشى في الصين
وقالت الوزارة مساء الأحد إن 1840 طائرا نفقت في مزرعة دواجن تحتوي على 2497، وقد تم إعدام الباقي.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه هي أول حالة إصابة بفيروس "H5N6" المسبّب لإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن، بعد ظهور أربع حالات لطائر البجع خلال العام الحالي.
رقم : 843662
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