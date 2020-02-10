الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 10 شباط 2020 ساعة 09:42

سوريا تعلن عن انطلاق خط بحري مع المرافئ الروسية

سوريا تعلن عن انطلاق خط بحري مع المرافئ الروسية
وذكرت الوزارة عبر حسابها على تطبيق "تليغرام"، أن "3 سفن حمضيات ستصل إلى روسيا شهريا في خط بحري ثابت ومنتظم بين سوريا والمرافئ الروسية، ومرافئ شبه جزيرة القرم".

وقالت الوزارة إن "الباخرة الأولى سعتها 58 برادا، وبحمولة إجمالية للباخرة ستتجاوز 1500 طن لكل شحنة، وبمدة شحن 6 أيام".

وبحسب النقل السورية فانه "تم خلال شهرين تصدير 21 ألف طن حمضيات فقط إلى دول الجوار عبر معبر البوكمال الذي لم يتوقف عن العمل، كذلك معبر نصيب".

وكان محافظ طرطوس، صفوان أبو سعد أعلن، أواخر العام 2019، أن رحلات الخط الملاحي التجاري السياحي البحري بين ميناءي طرطوس السوري وسيفاستوبول الروسي ستنطلق في أوائل عام 2020.
رقم : 843668
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
شباب المقاومة يحيون أربعينية شهداء الوفاء بقم المقدسة
شباب المقاومة يحيون أربعينية شهداء الوفاء بقم المقدسة
اللواء صفوي: دماء الشهيد سليماني أحبطت مشروع الهيمنة الأميركي
اللواء صفوي: دماء الشهيد سليماني أحبطت مشروع الهيمنة الأميركي
10 شباط 2020
بالخريطة .. 50 ٪ من محافظة إدلب تحت سيطرة الجيش السوري
بالخريطة .. 50 ٪ من محافظة إدلب تحت سيطرة الجيش السوري
10 شباط 2020
قائد الثورة: يجب أن نكون أقوياء لنمنع حدوث حرب
قائد الثورة: يجب أن نكون أقوياء لنمنع حدوث حرب
8 شباط 2020
مع تقدم الجيش السوري.. انقرة تعزز نقاطها في ادلب
مع تقدم الجيش السوري.. انقرة تعزز نقاطها في ادلب
8 شباط 2020
ما هي أهداف خطة تشكيل قوات عربية في سوريا؟
ما هي أهداف خطة تشكيل قوات عربية في سوريا؟
8 شباط 2020
لماذا ستموت خطة ترامب قبل موته هو؟
لماذا ستموت خطة ترامب قبل موته هو؟
8 شباط 2020
'300 خرق' في جعبة محمود عباس للأمم المتحدة الاثنين
8 شباط 2020
السيطرة على سراقب.. فجر ادلب اقترب
السيطرة على سراقب.. فجر ادلب اقترب
7 شباط 2020
محور المقاومة بعد استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني
محور المقاومة بعد استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني
7 شباط 2020
آلاف الفلسطينيين يلبون نداء “الفجر العظيم”
آلاف الفلسطينيين يلبون نداء “الفجر العظيم”
7 شباط 2020
الدفاع الروسية تفضح ممارسات الكيان الاسرائيلي في سوريا!
الدفاع الروسية تفضح ممارسات الكيان الاسرائيلي في سوريا!
7 شباط 2020
اللبنانيون، توافقوا على الحراك، واختلفوا على التحركات
اللبنانيون، توافقوا على الحراك، واختلفوا على التحركات
6 شباط 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المغرب يتمسك بحق الفلسطينيين في إقامة دولة
بري​ يرکز علی القدس​ عاصمة أبدية لفلسطين
الانتفاضة الرد على صفاقة القرن
لماذا ستموت خطة ترامب قبل موته هو؟
الفلسطينيون يحتجون ضد